Seguramente si en alguna ocasión has ojeado la cuenta de Instagram de Eva Mendes te hayas preguntado por qué no hay ninguna foto de su marido Ryan Gosling en sus redes, pues por fin sabemos el motivo.

Y es que la actriz ha decidido separar completamente su vida personal de la profesional, por eso en su cuenta de Instagram resulta imposible encontrar una foto de su marido o de sus dos hijas: Esmeralda y Amada, de 5 y 3 años.

Un Instagram que utiliza para compartir con sus seguidores sus proyectos profesionales, pero ahora que está todo parado por el coronavirus, la actriz ha decidido compartir con sus seguidores un post donde muestra el cuadro 'Los Amantes' del pintor belga René Magritte.

"En estos tiempos, no tengo nada claro sobre qué publicar, así que voy a colgar cosas que me emocionan con la esperanza de que también os emocionen a vosotros. Y ya que no publico sobre mi familia directa y siento que es muy incorrecto publicar sobre trabajo, aquí va: una de mis piezas favoritas de arte de uno de mis artistas favoritos, René Magritte. Siempre he amado este cuadro y se siente especialmente relevante ahora mismo. Os envío mucho cariño", escribe Eva Mendes junto a la publicación.

La actriz ya fue muy cuestionada en 2017 por no acudir a la gala de los Premios Oscar donde Ryan Gosling estaba nominado a Mejor Actor por 'La La Land'. Pero Eva Mendes dejó claro, tras las muchas críticas que recibió, que ella prefería estar en casa con sus hijas que pasear sobre una alfombra roja…