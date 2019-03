Eva Longoria ya tiene claro el menú de su boda con José Bastón: "Vamos a tener jamón y pan con tomate"

Eva Longoria lleva dos años saliendo con el presidente de Televisa, José Bastón, y a finales de 2015 la pareja sorprendió a todos anunciando su compromiso. Los tortolitos todavía no han dado ningún detalle acerca del próximo enlace y, al parecer, Longoria aún no se ha puesto a pensar en los preparativos.

El pasado fin de semana, Eva organizó en Madrid la Gala Global Gift solidaria junto a su amiga María Bravo mediante la cual recauda fondos para ayudar a diferentes causas sociales y humanitarias. Allí, la prensa no pudo evitar preguntarle acerca de la que será su tercera boda.

"No estoy preparando nada. Va bien porque no estoy haciendo nada", comentó la intérprete de 'Mujeres desesperadas' sin ninguna preocupación. Ni siquiera piensa en el vestido, pues confiesa que no ha tenido tiempo y que "Pepe piensa más en su traje que en mi vestido". Eso sí, una parte del menú la tiene bien clara: "Vamos a tener jamón y pan con tomate", aseguró dejando ver que la gastronomía española entra dentro de sus planes.

Y es que a Longoria le encanta España, y así lo ha demostrado en esta estupenda gala benéfica que ha organizado en la capital: "Me encanta este trabajo, es mi vida. Y cuando tenemos un lugar al que podemos ir y ayudar como Madrid, como España, yo estoy ahí", ha explicado.