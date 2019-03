Eva Longoria, Rachel Bilson o Blake Lively no saben viajar sin su almohada

Si algo tiene malo viajar es que hasta que te acostumbras a la nueva almohada a los dolores de cuello y las horas en blanco te pasas las noches en blanco. Pero quizá era porque no dormíamos en hoteles mega ideales pero resulta que nuestras celebrities ¡tampoco pueden dormir sin su almohada!

Así que ni cortas ni perezosas pasean sus almohadas por medio mundo por eso de evitar las terribles ojeras y bolsas en los ojos que tantos problemas les dan en las revistas.

Rachel Bilson, Eva Longoria o Blake Lively son algunas de las que no pisan un aeropuerto sin sus mega gafas de sol y su almohadita, pero no una pequeña y discreta sino...¡ la de toda la vida! Además. Ya puestos a ser críticos que sepáis que no repiten funda de almohada, ¡qué estrés pensar en no olvidarte el pasaporte ni de repetir funda!

Nos encantan sus modelitos, los maletones gigantes, las gafas de sol que llevan y sobretodo... ¡sus almohadas! Vivan los famosillos y sus manías que nos hacen pasar un rato de lo más divertido.