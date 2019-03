Eva Longoria y Pepe Bastón ya se han casado en una discreta boda celebrada en México

Este sábado la actriz de Hollywood Eva Longoria y su prometido el empresario mexicano Pepe Bastón se han casado en una íntima ceremonia celebrada en México donde han reunido a unos 80 invitados. Por el momento la única imagen del enlace oficial la hemos podido ver a través de ¡Hola USA!, publicación a la que los novios han concedido una exclusiva.

La ceremonia se celebró en el jardín de la casa que Pepe posee en el maravilloso de Valle de Bravo —localidad situada al oeste de ciudad de México, sobre el Lago Avándaro—, mientras que la selecta lista de invitados sumó a Ricky Martin, Mario Lopez, Melanie Griffith, y Victoria y David Beckham.

Esta última ha sido la encargada de diseñar exclusivamente para Eva su vestido de novia, un modelo muy sencillo en blanco que resaltaba su silueta. Mientras que su pelo lucía una creación del afamado estilista de Hollywood Ken Paves. Pepe, por su parte, escogió un traje gris de tres piezas diseñado por el modisto italiano Brunello Cucinelli.

Los novios se casaron en una ceremonia bilingüe, tanto en inglés como en español, y es que el sabor latino se ha visto por todos lados en esta boda. Los novios e invitados disfrutaron de una cena preparada por los chefs mexicanos Eduardo Kholman y Enrique Olvera, y el primer baile de Pepe y Eva como marido y mujer fue con la canción 'Volví a nacer' del colombiano Carlos Vives.

Para finalizar la ceremonia su amiga, la actriz y cantante Vanessa Williams, sorprendió a la novia apareciendo de repente en la boda entonando su canción más conocida, 'Save the Best for Last', a lo que Eva dijo: "He estado esperando un día como éste toda mi vida".

Además, por medio delas redes sociales del espacio Al Rojo Vivo, programa de la cadena Telemundo, hemos podido ver otras de las imágenes del momento donde captan de la actriz de 41 años y el Presidente de Televisa dándose un apasionado beso en un imponente jardín.