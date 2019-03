Eva Longoria, Lindsay Lohan, Cameron Diaz o Gwyneth Paltrow: famosas que han perdido sus curvas

Desde hace varios años no hay un solo día en el mundo VIP que no se nombre a Kim Kardashian o alguna de sus hermanas, Klhoé, Kourtney, Kendall o Kylie. Y es que, las chicas Kardashian son todo un icono de referencia y no paran de marcar tendencia. Tal es su capacidad para influir que han llegado a cambiar el canon de belleza y han puesto de moda las curvas de nuevo.

Así, el pecho grande, la cintura estrecha y el trasero respingón es lo que todas quieren lucir en la actualidad. Pero no todas las famosas lucen esta figura y hay algunas que han perdido sus curvas debido a los excesos en el gimnasio o por propia constitución. Entre las celebridades que se machacan en el gym o practicando deporte encontramos a Cameron Diaz, Pippa Middleton o Gwyneth Paltrow, algo que les ha hecho lucir un cuerpo espectacular pero que ha ido en contra de sus curvas.

Algo que también les ha pasado a otras celebs como Olivia Palermo, Paris Hilton o Eva Longoria aunque en esta ocasión es porque tiene una constitución muy delgada o porque se han dejado tanto que han perdido la forma, como es el caso de Lindsay Lohan.