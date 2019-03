Eva Longoria grita a los cuatro vientos su amor por Edu Cruz

Poco le queda a la pobre Eva Longoria para quedarse sin trabajo (por el momento, claro). Tras ocho años llenos de éxito como ‘mujer desesperada’, una de las latinas de moda en Hollywood se prepara para el futuro.

Ha sido la revista Vanity Fair la privilegiada en conseguir declaraciones en exclusiva de la actriz, que además posa de lo más rompedora. Una entrevista muy íntima en la que Eva no se corta a la hora de hablar de la infidelidad de su ex, Tony Parker. Esto, junto con la llegada de un nuevo amor, el de Edu Cruz, le han hecho “ser más fuerte”, asegura.

“Se supone que tendría que estar enfadada y resentida por lo de Tony. Pero no lo estoy. Tuve mucha suerte de encontrar a Edu”, cuenta Eva. Y es que, aunque muchos no daban ni ‘dos duros’ por esta relación, parece que Edu y Longoria están hechos el uno para el otro. Desde que la parejita sale, parece que la vida les sonríe en general. Edu está poco a poco labrándose una carrera musical en EEUU. Y Eva ha superado la mala racha sentimental, y en lo laboral ha vivido más éxitos de los que ya llevaba a sus espaldas.

La chica de Cruz no teme que ahora termine la serie que le dio la fama ya que, según ella cuenta, nunca ha dudado de su talento: “Sé cómo ganarme la vida. Soy una gitana”. Una gitana que tiene loquito al pequeño de los Cruz y que, quién sabe, podría convertirse en breve en cuñada oficial de Pe y Mo.