Eva Longoria empezó a maquillarse con lápices de colores

Si pensabais que las celebrities nacieron sabiendo maquillarse y con un kit de maquillaje bajo el brazo... estabais muy equivocadas. En el caso de Eva Longoria lo que tenían que haber hecho es aprovechar su vena artística para los lienzos, quién sabe como le hubiera ido.

Acabamos de descubrir que Longoria comenzó a maquillarse con lápices de colores. Según ha confesado la actriz a ‘In Style’, como no le dejaban usar maquillaje cuando era pequeña improvisaba, lo que implicaba que pillara la caja de témperas y de ceras y se dejara la cara como un cuadro, menos mal que no cogiste ningún rotulador permanente.

Poco coherente parecía la pequeña Longoria en sus años mozos aunque, según hemos podido saber recientemente, en el terreno del amor ha aprendido a andar con pies de plomo. Parece que Eduardo Cruz le ha pedido matrimonio y la actriz le ha dicho que no, que todavía es muy pronto. ¡Menos mal! Edu... ¡menudo canteo! Se vive bien siendo el churri de Logoria pero no te des tanta prisa que ¡se te va a ver el plumero!