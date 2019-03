Eva Longoria y Eduardo Cruz, dos enamorados en alta mar

La confirmación de la relación entre Eduardo Cruz y Eva Longoria podría estar al caer. La pareja pasa cada vez más tiempo a solas y prueba de ello es este magnífico yate, donde los dos tortolitos disfrutaron de unos días de vacaciones a bordo sobre la cálidas aguas de Miami.

Parece que los diez años de diferencia que hay entre ambos no les supone ningún tipo de obstáculo. y, aunque el portavoz de la actriz publicó un comunicado afirmando que “Eva no tiene novio”, la verdad es que no se despegan el uno del otro.

¿Amistad o romance? La verdad es que son más las veces en las que les hemos visto juntos que separados. Por eso, todos los medios internacionales ya a puntan a Eduardo Cruz, de 25 años como el nuevo novio de Longoria, de 35. Si es así, ¿por qué Eva y Edu se empeñan en ocultarlo, si hacen una pareja estupenda?