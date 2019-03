Eva Longoria decide quitarse los tatuajes

NO QUIERE NADA QUE LE RECUERDE A SU EX

Eva Longoria está cerrando completamente la vida que tuvo con el jugador Tony Parker y todo lo que tenga que ver con él. Por eso, y después de los rumores que apuntan a una posible relación con Edu Cruz, la actriz se va a quitar los tatuajes que tiene por el cuerpo, para que no le recuerden a su ex marido. ¿Tendrá algo que ver su nuevo amor?