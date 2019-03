Eva Longoria alarma a sus seguidores de Instagram con un vídeo donde está irreconocible

Que a Eva Longoria le gusta cuidar su imagen es algo innegable, pero esta vez puede que se haya excedido. La actriz ha compartido un vídeo en las redes sociales donde aparece con la cara llena de manchas rojas, causadas al parecer por el ejercicio que había estado realizando previamente.

Lo publicó en Instagram Stories y en él dice: "Oh por Dios, chicos, acabo de terminar el Soul Cycle. Casi me mata. ¡Miren mi cara! Está como manchada de rojo". Algunos fans de la actriz se han mostrado preocupados por ella en Twitter y otras redes, por la reacción que tenía en su rostro.

Sin embargo, la de Texas aseguró que no hay de qué preocuparse, simplemente se trata de una reacción normal de su cuerpo porque lleva sin ejercitarse más de dos meses. "La sangre al final llega a mi cara y se pone así. Quizás el Soul Cycle me haga más joven. ¿Ustedes qué piensan?", decía Longoria.

Ha sido gracias al Daily Mail por lo que nos hemos podido enterar de la noticia, el mismo medio que ha publicado una captura del vídeo selfie que se hizo Eva tras ejercitarse. Si todavía no lo has visto no te lo puedes perder. ¡Ella misma se muestra 'asustadísima'!