Eternas celebrities alérgicas al compromiso vs Jóvenes famosos deseosos de casarse

El miedo al compromiso, a la estabilidad, a compartir el resto de tu vida con una persona parece ser que forma parte del ADN de algunos famosos que les impiden sentar de una vez por todas la cabeza y por lo que parece no han descubierto todavía una cura para ello. Mientras, otro fenómeno completamente contrario también se está dando entre las ‘celebs’ más ‘young’ de Hollywood a los que les han entrado unas ganas irrefrenables de pasar por el altar y formar una familia como Dios manda.

Entre los alérgicos al compromiso encontramos a algunos de los famosos que se han revalorizado en el mercado del amor después de tantos intentos fallidos por encontrar a su media naranja. Sin duda alguna George Clooney es el soltero de oro de Hollywood y es que al guapísimo actor no hay novia que le dure más de dos temporadas. Mucho se ha cuestionado su sexualidad aunque antes de saltar al estrellato estuvo casado con la actriz Talia Balsam en 1989. ¿Empezaría ahí su alergia al compromiso?

Otro peso dorado es el actor Hugh Grant que pese a mantener una relación de 13 años con Elizabeth Hurley, una vez que volvió a la soltería ha ido de flor en flor sin sentar la cabeza: hijos ilegítimos o escarceos con alguna prostituta son sus últimas conquistas. Leonardo Dicaprio tiene una gran afición por las rubias explosivas aunque ninguna ha conseguido que pase por el altar. Sus relaciones más conocidas han sido con las tops Gisele Bündchen o Bar Refaeli. ¿Quién será la rubia que consiga cazarlo…?

No sólo los hombres sufren este síndrome de miedo al compromiso, y es alguna que otra famosa no le tiene miedo a la soledad. Cameron Díaz a sus 40 años no se le conoce por ahora ningún novio formal y es que tras su relación más larga con Justin Timberlake, la actriz ha decidido centrarse en sí misma. Renée Zellweger lleva ya a sus espaldas muchas relaciones fallidas: desde un matrimonio que duró sólo dos semanas a noviazgos con Jim Carrey, Bradley Cooper o el mismísimo Clooney.

Ahora bien, la nueva oleada de celebrities sufre el efecto contrario y han encontrado antes de llegar a la treintena a su amor verdadero. El último en unirse a este barco del amor ha sido Zayn Malik quien se dejó ver con su novia, Perrie Edwards, del brazo y con anillo de pedida incluido en la premier de la película de One Direction en Londres. Otro chulazo como Liam Hemsworth está más que deseoso pasar por la vicaría y casarse por fin con su eterna prometida, Miley Cyrus. El guapérrimo Adam Levine y su novia, Behati Prinsloo, son otros que lo tienen todo preparado para darse ya el “sí quiero”.

Ashley Tisdale está ya en capilla y será la primera exchica Disney de esta generación en convertirse en una mujer casada. O Carlota Casiraghi, que a sus 27 años y después de quedarse embarazada necesita urgentemente afianzar su relación y celebrar su boda por todo lo alto.