WILLIS EN MADRID

El actor estadounidense Bruce Willis rueda en Madrid su nueva película y ha dejado una curiosa estampa frente a un parquímetro. 'The cold light of the day" (La luz fría del día) es el filme, y en él también aparecen Sigourney Weaver y Óscar Jaenada. Estarán de rodaje en la capital durante ocho semanas.