Elsa Pataky es de las pocas celebrities que se atrevería a lucir un vestido low cost en el estreno de una película de Hollywood. Y es que la guapa actriz ha acompañado a su marido, Chris Hemsworth, al estreno de la película película 'Once Upon a Time in Hollywood', luciendo un vestido de satén en color crema de la marca Ba&sh que cuesta182 euros, y con el que ha brillado con luz propia.

La pareja ha reaparecido de lo más radiante después de sus idílicas vacaciones en Ibiza, donde disfrutaron de una gran fiesta en un yate junto a varios amigos, y además aprovecharon para celebrar el cumple de la española.

Elsa ha demostrado as, que no hace falta recurrir a los excesos para deslumbrar e incluso ha conseguido sobresalir por encima de otras estrellas como Adriana Lima, Sofía Vergara o Margot Robbie. Además, la española ha acompañado el look con un peinado desenfadado y accesorios en color negro.

