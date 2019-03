La esposa de Bill Cosby, Camille Cosby, testificará sobre las denuncias de acoso contra su marido

Un juez ha desestimado la petición de los abogados de Bill Cosby para que su esposa no declare el miércoles en el caso de demanda por difamaciones interpuesta por siete mujeres en el estado de Massachusetts, según informaron los medios estadounidenses.

Según el New York Post, Camille Cosby no se opone a declarar en la vista: “Mi marido no se merece la cárcel, pero sí el infierno por el que está pasando”, cita una persona cercana a Camille en un artículo para el New York Post. Sea como sea, ella no se ha separado del humorista en ningún momento.

Además, el juez del caso, David H. Hennessy, ordenó que no se ponga límite al tipo de preguntas que se le pueden hacer en el interrogatorio que tendrá lugar el próximo miércoles, mientras que Bill no se tendrá que personar ante el juez hasta el 22 de febrero.

La demanda está interpuesta que por siete mujeres que supuestamente fueron víctimas de agresión sexual por Bill Cosby, a quien acusan además de difamarlas por decir públicamente que sus acusaciones eran mentira.