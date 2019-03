El espectacular cambio de Kylie Jenner gracias a la cirugía estética

Kylie Jenner debe seguir muy de cerca los consejos de su hermana mayor, Kim Kardashian, ya que cada día se parece un poquito más a ella. Y no nos referimos a su personalidad sino a su físico, ya que la pequeña de la familia se está convirtiendo en un auténtico clon suyo.

No hay nada más que fijarse en las fotografías que comparte a diario en las redes sociales, donde podemos ver el enorme cambio que ha experimentado en los últimos años. Y no es por ser malos pero este sorprendente cambio no se debe sólo a unas clases de maquillaje, sino a la magia de la cirugía estética con la que se habría hecho algún que otro retoquito en labios, párpados y pómulos.

Lo que está claro es que la joven de tan sólo 17 años viene pisando muy fuerte y no está dispuesta a pasar desapercibida o quedar a la sombra de sus guapas hermanas. ¿A ti qué te parece este sorprendente cambio?