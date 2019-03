Los escándalos celebriteros nominados a llevarse la preciada corona son...

CELEBRITY DE LA SEMANA

!Por fin es viernes¡ Y la pelea por quién se llevará el trono al 'celeb' de la semana ha comenzado. Estos días, lucharán por el trono: Harry Styles por su 'vomitona', Justin Bieber por hacer pis en un cubo de fregona, Sara Carbonero e Íker Casillas por su 'Baby Carbonillas', George Clooney por volver al mercado de los solteros de oro, Kevin Jonas por su futura paternidad o Pilar y Sergio Ramos por eclipsar la boda de Alejando Talavante. And the winner is... ¡Hagan sus apuestas!