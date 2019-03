La empresa de pintalabios de Kylie Jenner en peligro por la calidad de sus productos

Desde bien pequeña Kylie Jenner ha sabido que iba a crecer rodeada de cámaras y acaparando la atención de todos a cada paso. Pero en vez de intentar huir de esta fama de cuna, Kylie ha sabido cómo sacarle partido.

A diferencia de su hermana Kendall Jenner que triunfa sobre las pasarelas de todo el mundo, Kylie, aunque también ha protagonizado varias portadas y algún shooting, ha decidido crear su imperio centrada en el mundo del maquillaje.

Un negocio que le está saliendo a Kylie de lo más rentable ya que cada vez que saca a la venta un nuevo lote de sus pintalabios, estos se agotan en cuestión de segundos.

Pero todo no podía ser tan bonito, y es que una empresa sin ánimo de lucro (Better Business Bureau), dedicada a valorar la calidad de los productos que se encuentran el mercado, ha calificado los productos de Kylie con muy poca puntuación asegurando que estos pintalabios no merecen la confianza que el público ha depositado en ellos.