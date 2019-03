Empollones vs. Los últimos de la fila

No todas nuestras celebrities soñaban con ser actores, cantantes, modelos o bailarines desde el principio. Muchos trabajaron muy duro desde peque, otros muchos se dedicaron a hincar los codos y algunos decidieron vivir a la aventura. ¿Quieres saber quiénes se bebían los libros y quiénes los tiraban al doblar la esquina? ¡Toma nota!

Como en todo colegio siempre están los rebeldes de la clase y los más aplicados del lugar. Y en el caso de nuestras celebrities no iba a ser menos.

Actrices como Natalie Portman no han dejado de estudiar desde que eran unas renacuajas. Cuando se graduó en el insti se matriculó en la Universidad de Harvard para estudiar Psicología. Una carrera que confiesa haberle ayudado mucho a ser mejor actriz. Para la prota de Cisne Negro sus estudios son lo primero: "No me importa si la universidad arruina mi carrera. Prefiero ser inteligente que una estrella de cine." Una tía muy madura que ha sabido compaginar perfectamente su profesión con sus estudios. ¡Olé por ella!

Casos similares al de la actriz son el de Brad Pitt, Matt Damon y Matthew Mcconaughey. El marido de Angelina Jolie consiguió una beca deportiva que le permitió cursar periodismo en la Universidad de Missouri. Matt sin embargo se especializó en la carrera de Drama e Inglés en Harvard. ¿Serían Natalie y él compis de uni? Matthew por su parte empezó derecho pero nunca la terminó. Tres jóvenes guapos y aplicados que no ejercieron de lo suyo por sentir la llamada de la interpretación.

Si te has quedado con la boca abierta sigue atento. Mujer desesperada donde las haya, y famosa a más no poder. Eva Longoria también pasó por la uni y se licenció en humanidades. Pero no conforme con una carrera nuestra chica va a por la segunda. ¿Irá a clase tan glamourosa como en su día a día? A lo mejor haría buenas migas con Reese Witherspoon, una sexy chic que también le da al coco. Y es que esta chica a parte de ser una rubia muy legal, estudió literatura inglesa. ¡Menudos coquitos!

Jennifer Garner otra que tal baila. Ingeniería química era su vocación pero pronto se dio cuenta q estaba equivocada. Lo que a ella le molaba eran las cámaras. A ella se le suman caras como Richard Gere un hombre de letras que desde un principio lo tuvo muy clarito, Arte Dramático y Filosofía serían sus carreras.

Pero no todos han sido tan empollones como ellos. Estudiar no es gusto de todos por lo que muchos dejaron la escuela muy temprano y otros casi ni la pisaron como es el caso de Robert Pattinson que fue expulsado a los 12 años por calificaciones bajas. Su novia Kristen es más aplicada que él. Asistió a la escuela hasta el séptimo grado, y continuó su educación por correspondencia, hasta graduarse. ¡Menuda fuerza de voluntad que tiene!

La fama les viene tan pronto que artistas como Selena Gomez o Justin Bieber no han podido terminar sus estudios. Al contrario que su novio, Selena sí que tiene intención de continuar con su formación académica. Justin por su parte, prefiere ir a lo suyo...

Victoria Beckham, muy inspirada en los libros pero poco en las mates, Kate Moss, Lady Gaga, Avril Lavigne o Cameron Díaz son guapos, sexy y exitosos. Sin embargo lo de dar el callo y pulir los libros no iba con ellos...

Después de saber qué es lo que estudiaron y dejaron de estudiar, sólo nos queda una pregunta. ¿Quién sería el primero de la clase?