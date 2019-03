El emotivo discurso de Johnny Depp tras su divorcio de Amber Heard

Aunque Angelina Jolie y Brad Pitt consiguieron robarle prácticamente todo el protagonismo, el Johnny Depp y Amber Heard también protagonizaron uno de los divorcios más sonados de 2016.

Después de perder el divorcio contra su exmujer, y al igual que hizo Brad Pitt durante los Globos de Oro, Depp ha aprovechado que subía al escenario de los People's Choice Awards 2017 para recoger su premio Icono de Cine para ofrecer un discurso de lo más emotivo.

El conocido actor ha querido agradecer a todos sus fans el apoyo que ha recibido durante el duro proceso de divorcio que ha protagonizado junto a su exmujer, quien acabó acusándole de malos tratos.

"He venido aquí por vosotros, por la que gente que, en las buenas y en las malas, ha estado a mi lado, ha creído en mí. Gracias. Agradezco profundamente que me hayáis traído aquí. Me conmueve la generosidad de su elección y los buenos deseos tanto para mí como para mi familia. Por eso tenía que venir a decir que el apoyo significa mucho para mí. Todos sabemos que no estaríamos aquí sin vosotros y especialmente yo lo sé. Muchas gracias", estas fueron sus palabras.