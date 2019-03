La emotiva despedida de Michelle Dockery, de ‘Downton Abbey’, de su fallecido prometido

El pasado domingo 13 de diciembre falleció John Dineen, el novio de la actriz de 'Downton Abbey', Michelle Dockery, debido a un inusual cáncer. La intérprete estaba prometida con John y está completamente devastada. Ahora, Michelle le ha dado el último adiós a través de una emotiva ceremonia a la que acudieron familiares y amigos cercanos.

"Me siento honrada por haber conocido a John. Por haberlo amado y haber sido amada por él. Era mi amigo, mi rey, mi héroe, mi todo. Lo echaremos de menos. John era muy leal. Cuando estaba a tu lado, estaba ahí. Tenía un gran encanto. Tenía la capacidad de persuadir a cualquiera para que se hiciera lo que él quería, pero sin ser grosero", fueron las bonitas palabras de la pareja del fallecido en la iglesia de St. James, en Waterfall, County Cork.

'The folks who live on de hill', la canción favorita de John, sonó tras el discurso e hizo que los asistentes lloraran de emoción. Posteriormente, los familiares colocaron objetos personales de Dineen en la iglesia para que descansen eternamente con su dueño: un peluche, un jersey de rugby, una corbata y una fotografía. Una velada conmemorativa muy entrañable que seguro que hubiera encantado a John.