La emotiva confesión de Céline Dion sobre su marido fallecido René Angélil

Céline Dion sigue llorando la muerte de su marido René Angélil. Desde que René cayó enfermo, la cantante no se separó de su lado durante los largos años que luchó contra su enfermedad.

Meses después de su fallecimiento, la artista sigue recordándole en cada entrevista que concede. En la última que ha realizado para la cadena CBS, Céline hace una insólita confesión: la cantante reconoce que su fallecido esposo ha sido el único hombre que la ha besado.

"Su partida fue muy, muy difícil para nosotros. Para mí especialmente, y mis hijos, fui muy duro ver al hombre de mi vida morir un poco más cada día. Cuando murió, fue como un alivio ver que el hombre que amo, el único hombre que he besado, el único hombre que he amado (sí, nunca he besado a otro hombre en mi vida)… Él era hombre de mi vida, era mi compañero, éramos uno. Así que cuando dejó de sufrir me dije: 'Él está bien. El no merece sufrir'", declaraba la intérprete de la banda sonora de 'Titanic'.