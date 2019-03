Emmy Rossum, la actriz de la serie 'Shameless', denuncia el acoso de neonazis desde la victoria de Donald Trump

Emmy Rossum ha hecho clara precamapaña anti Donald Trump desde que el candidato se convirtiera en uno de los dos nombres fuertes, junto a Hilary Clinton, para hacerse con la presidencia de los Estados Unidos, cosa que finalmente ha sucedido.

Y es que la actriz de la exitosa serie ‘Shameless’ temía, como muchos otros ciudadanos, por su liberta y su integridad, ya que es judía declarada. Ahora ha visto como neonazis seguidores del ahora presidente de los Estados Unidos la han amenazado a través de las redes sociales.

“Esto es el futuro de los vuestros, todos os encontraréis en un tren dentro de poco. Los días de subyugación de Hollywood han terminado. SEIG HEIL!”, escribía un usuario a Emmy. Un tuit que la actriz publicó junto al siguiente comentario: “Independientemente de a QUIEN votases, no me importa, ESTO no está bien”. Y es que Rossum no se cortó en su día a la hora de criticar a Trump cuando se quejó de que él no dijera nada sobre las celebraciones del Ku Klux Klan por su victoria.

Es más, días después Emmy publicaba un reivindicativo mensaje en su Twitter: “Soy una mujer. Soy judía. Me casaré con un árabe-americano. Mi cuñada tiene una discapacidad. Soy víctima de la violencia sexual. Es personal”, dijo la futura esposa de Sam Esmail, creador de Mr Robot.