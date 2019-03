Emma Watson se sincera en una entrevista para la revista ELLE: "Estoy celosa"

Mientras muchas mujeres seguramente estén celosas de la carrera que Emma Watson lleva ya a sus espaldas como actriz siendo tan joven, la actriz admite estar celosa de las nuevas generaciones que están entrando en Hollywood.

Emma, que se encuentra en plena promoción de su nueva película 'Noé', protagoniza la portada de abril de la revista ELLE, donde la actriz ha concedido una amplia entrevista. En ella habla sobre qué piensa de cómo viven ahora los actores que se sumergen en el mundo de Hollywood, y es que llegar a donde ella ha llegado, a Emma le ha costado muchos años. Mientras que ahora, como dice la actriz, en dos años puedes estar en lo más alto: "Estoy celosa", admitía la actriz.

Además, también ha hablado sobre cómo fue aparecer tan joven en la gran pantalla: "Recuerdo haber leído esto que escribió Elizabeth Taylor. Tuvo su primer beso en un escenario de película. Esto realmente me llamó la atención", dijo. "No sé cómo ni por qué, pero tenía ese sentido de que si yo no era muy cuidadosa podría ser yo: que mi primer beso podría estar en la ropa de otra persona. Y todos mis experiencias podría pertenecer ella y no a mí".

Por este motivo ahora Emma tiene especial cuidado al seleccionar sus papeles, además de haberse centrado en cosas que realmente le apetecían como matricularse en la Universidad de Oxford.