Emma Watson pierde el pelo y el trabajo

La actriz ha sido vista por las calles de Nueva York con un look diferente. Y es que Watson ha decidido cortarse el pelo como un chico.



Una de las posibles causas que haya llevado a la protagonista de 'Harry Potter' a este cambio es que la han despedido de Burberry.



Según informa el diario 'The New York Post', la actriz ha sido sustituida como la imagen de la firma para una próxima campaña publicitaria. Y el nuevo fichaje es la modelo de 'Victoria's Secret', Rosie Huntington-Whiteley.



Aunque Burberry ha apuntado que no es un despido definitivo, ya que no han descartado usar a Watson como imagen en un futuro.