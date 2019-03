Emma Watson, el nuevo nombre de los Papeles de Panamá

SUS REPRESENTANTES SE HAN PRONUNCIADO AL RESPECTO

Emma Watson es la nueva celebrity involucrada en los Papeles de Panamá. El nombre de la actriz de 'Harry Potter' ha aparecido en la lista por ser una de las accionistas de Falling Leaves Ltd., compañía ubicada en las Islas Vírgenes Británicas. Ante esta noticia los representantes de la actriz no han tardado en pronunciarse, y aunque no han negado el hecho han informado que esto se ha realizado para intentar mantener la privacidad de la intérprete.