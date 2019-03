Emma Watson hace un llamamiento en Facebook para recuperar lo que le han robado

Emma Watson ha hecho un llamamiento en Facebook para pedir ayudar. Este domingo acudía a un spa, dejando tres anillos en la caja fuerte. Pero se olvidó de recogerlos, por lo que llamó al centro para intentar recuperarlos. La mala noticia es que desde allí le informaron de que sus sortijas no estaban.

Esto ha llevado a que Emma haga un llamamiento en Facebook para recuperarlos, ya que uno de esos anillos es especialmente importante para ella: “Eran sólo unos anillos y podía aceptar su pérdida, pero uno de ellos era un regalo de mi madre. Ella lo compró el día después de que yo naciera y lo llevó 18 años. Nunca se lo quitaba y luego, para mí 18 cumpleaños me lo dio", escribió la joven. "Llevo este anillo todos los días, es mi posesión más significativa y especial", ha escrito.

Y añade: “Si alguien estuvo en el Mandarin Oriental Spa el pasado domingo desde las tres de la tarde en adelante y vio los anillos, o accidentalmente los cogió o sabe algo sobre ellos, no puedo expresar cuánto significaría para mí que me los devolviese. No habrá preguntas”.

Además, añade un mail para ponerse en contacto: findthering@outlook.com, por si la persona que sepa dónde están quiere ponerse en contacto con ella.