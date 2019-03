Emma Watson se gradúa en Literatura inglesa en la Universidad de Brown

¡Emma Watson ya es licenciada! La actriz ya dejó claro con su papel de Hermione en la saga 'Harry Potter' que es la alumna más aplicada de clase, y ahora Emma lo ha demostrado en la vida real.

Con toga y birrete, la actriz se ha puesto en la piel de recién graduada, y es que Wtason ha finalizado sus estudios de Literatura Inglesa en la Universidad de Brown, una de las mejores del mundo.

Unos estudios que la actriz eligió por su gran amor a la lectura: "Probablemente suene paranoica pero estoy haciendo esto porque quiero ser normal. Realmente quiero ser anónima. Espero que pase poco tiempo para ser conocida como Emma Watson, la estudiante de Inglaterra, en lugar de Emma Watson, la que protagonizó las películas de Harry Potter", dijo en 2009 cuando formalizó su matrícula universitaria.

Pero durante estos dos años la actriz ha compaginado su vida como estudiante con sus contratos comerciales con el mundo de la moda y la gran pantalla.

"Cuando termine, tendré más tiempo para dedicarme a otras pasiones y quiero averiguar cuáles van a ser. Me encantaría encontrar algo que no tenga que ver con la industria del cine, quiero encontrar algo que me permita utilizar mi cerebro de otra manera. También quiero encontrarme con gente que no sea parte de este mundo". Ahora, ¿cuáles serán sus intenciones tras finalizar sus estudios?