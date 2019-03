Emma Watson no encuentra hombre que la quiera

La estrella de cine Emma Watson está empezando a desesperarse, y no es porque no consiga que le crezca el pelo ni a la de tres sino porque... no encuentra el príncipe azul que le arrope por las noches. ¿Por qué?

Parece ser que la actriz ya se ha cansado de adaptar la pose de que está concentrada en su carrera o que los hombres no eran una prioridad en su vida porque según declaró a 'The Sunday Times Style Magazine parece su soledad se ha convertido en un tema de conversación recurrente entre sus amigos. Les pregunta por qué los chicos no la invitan a salir y nadie la llama. Todos pensábamos que las actrices guapas estaban acostumbradas a que le persiguieran los hombres con ramos de rosas y diamantes y que lejos de gustarles les incomodaba. Pero eso es porque Emma no tiene perrito que le ladre, de hecho se cuestiona "¿Por qué nadie nunca me persigue? " Y a los amigos no les queda otra que contestar: “'Probablemente es porque se sientan intimidados”.

Ánimo Emma como se suele decir... el amor llega cuando menos te lo esperar y si no... se una chica del siglo XXI y llama y persigue a quien te dé la gana, que para eso eres guapa y famosa.