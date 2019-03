Emma Watson: "Cuando me corté el pelo pensaban que había salido del armario"

Emma Watson está siempre en las listas de las mejor vestidas de las múltiples alfombras rojas que pisan nuestras celebrities. Su look es imitado por miles de jovencitas en medio mundo, y alabado por los grandes de la moda que se la rifan a la hora de convertirla en la imagen de sus firmas. Pero, según ha contado ella misma, en un primer momento su cambio de imagen no causó el efecto que ella buscaba.

“Hubo periodistas que me preguntaron si mi nuevo corte de pelo significaba que estaba saliendo del armario, si yo era lesbiana”, confiesa la joven actriz al rotativo The Independent. “Este cambio de look me ha hecho comprender que la opinión de las personas es muy subjetiva. Algunos estaban locos con mi nueva imagen, mientras otros pensaban que había perdido la cabeza”, comenta Emma.

Aunque muchos creen que Watson va segurísima por las alfombras rojas, ella asegura que no es así, ya que sus looks también han tenido muchas críticas que le han generado inseguridades. “Tengo que ser muy cuidadosa ahora en mi vida cotidiana”, aseguró la actriz a la revista Elle en su edición francesa hace unos meses.

Pero, sin embargo, Emma ha declarado que no pedirá disculpas a nadie por su imagen. “Soy una persona multidimensional y llevo mi libertad a la moda”, comenta. “Soy capaz de reinventarme a través de mi manera de vestir y de mis cortes de pelo”, concluye. ¡Muy bien por ella! Cada uno que vaya como quiera y a las críticas… ¡ni caso, Emma!