Emma Watson confiesa la razón por la que no suele echarse fotos con los fans

Emma Watson tiene muy claro que necesita separar su vida privada de la pública para poder tener estabilidad. Tal y como explicó en una entrevista para Vanity Fair, rara vez posa con los fans: “Es la diferencia entre poder tener una vida y no tenerla”.

La protagonista de ‘La Bella y la Bestia’, que llegará a los cines el próximo 17 de marzo, añade: “Si alguien me hace una fotografía y la publica en las redes sociales, solo se necesitan dos segundos para saber con exactitud dónde estoy”, y añade: “Todo el mundo puede ver qué llevo puesto y con quién estoy. Simplemente no puedo dar esos datos de seguimiento”.

Pero Emma ofrece una alternativa para compensar a todas aquellas persona que se acercan con la ilusión de hacerse una foto con ella: bien firmarles un autógrafo o bien tener una conversación con ellos: “La próxima vez diré: voy a sentarme aquí y a responder a cada una de las preguntas de los fans de Harry Potter, pero no puedo hacerme una foto”, eso sí, asegura que a los niños no les dice que no.