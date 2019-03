Emma Watson cambia de registro

Su próximo filme marcará un antes y un después para la actriz. Emma Watson, no quiere que se la encasille en el papel que interpreta en ‘Harry Potter’ y para ello está trabajando para su próxima película.

La actriz está contentísima con su nuevvo reto, y así lo publicó en su Twitter: "Hola a todos, quería contarles que por una vez, las historias de los periódicos son ciertas! Estaré filmando The Perks of Being a Wallflower éste verano. ¡No puedo esperar!"

‘The Perks of Being a Wallflower’ es la adaptación al cine de un libro juvenil cargado de violencia, drogas, homosexualidad y sexo explícito. En ella, Emma interpretará un papel completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver... ¿Qué tal lo hará?