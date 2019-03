Emma Thompson ya tiene su estrella de Hollywood

El Paseo de la Fama de Hollywood cuenta con una nueva estrella, la de Emma Thompson. El número 2.416 lo ha recibido a sus 51 años junto a sus amigos Maggie Gyllenhaal y Hugh Laurie.



Humor no le falta, y así se ha podido comprobar cuando la protagonista de 'Sentido y Sensibilidad' ha recibido el homenaje. La inglesa ha posado junto a un simpático cerdito mientras se tomaba una cerveza.



Sus compañeros solo han tenido palabras bonitas para Thompson. "Es una persona verdaderamente admirable, muy buena amiga; no puedo estar más orgulloso", ha comentado emocionado Laurie, quien fue su novio durante los años de Universidad en Cambridge.



Por su parte, Thompson no ha dudado en bromear: "Es muy apropiado que mi estrella esté justo enfrente de un pub".