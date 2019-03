Si hay una película de la que no se para de hablar durante los últimos meses es 'La ciudad de las estrellas: La La Land', un musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling con el que han conseguido uno de sus mayores reconocimientos de su carrera al triunfar en la pasada edición de los Globos de Oro.

Pero, en el caso de Emma el éxito no siempre ha estado de su lado y ha tenido que luchar mucho para poder llegar al sitio donde actualmente está. Así, la joven Emily Stone soñaba con ser actriz en su Arizona natal participando en musicales desde que era muy pequeña en el Teatro Joven de Phoenix Valley donde interpretó Otter, Titanic, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, The Wiz, Alicia en el país de las maravillas, como Tweedledum, Un cuento de navidad de Winnie-the-Pooh o Cenicienta, entre otros títulos.

A los 15 años toma la decisión de abandonar la escuela y se traslada junto a su madre a Los Ángeles para triunfar en Hollywood una vez que consiguió un agente en la ciudad de las oportunidades.

"Hice Superbad en el que ha debido de ser mi último año de escuela", le dijo Stone a 'Vanity Fair'. "Hice el papel de una chica que se graduaba, pero si me hubiese graduado hubiese perdido esa oportunidad, y se me hubiese perdido esa oportunidad no estaría aquí hoy".

Tras participar en varios episodios sueltos de series conocidas en Estados Unidos vivió un momento de crisis cuando no puso lograr un papel muy importante: "Podía escuchar que, en el otro cuarto, una chica apenas había entrado y ya le estaban diciendo: 'Eres nuestra elección. En una escala del 1 al 10 eres un 11", recuerdo Stone, haciendo referencia a Hayden Panettiere, quien logró el papel de Claire Bennet. "Me fui a casa y tuve una crisis".

Pero todo cambio cuando la actriz consiguió algunos de sus papeles más reconocidos como en las películas: 'The House Bunny', 'Zombieland', 'Easy A', 'Crazy, Stupid', Love' o 'The Amazing Spider-Man', junto a Andrew Garfield, quien luego se convertiría en su novio de la vida real durante cuatro años.