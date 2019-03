Emilia Clarke pide la liberación de penes en 'Juego de Tronos'

Emilia Clarke volvía a quitarse la ropa en la temporada número seis de 'Juego de Tronos'. Su desnudo ha dado mucho de qué hablar, tanto es así, que la actriz acudía al programa 'The Late Show' y una de las anécdotas que ha protagonizado la actriz durante la entrevista tiene que ver precisamente con esto.

La actriz pedía, entre risas, a los guionistas y productores de la serie que hubiese igualdad de desnudos entre los hombres y mujeres protagonistas de 'Juego de Tronos'. "Yo he hecho desnudos. ¿Por qué los chicos no pueden hacerlos? Pido igualdad genital", contaba Clarke con sentido del humor. Pero por si acaso no había quedado claro su súplica, decidió zanjar el tema con la siguiente frase: "¡Liberen los penes!". El vídeo no ha tardado en hacerse viral. ¿Concederán los directores de la serie los deseos de la intérprete?

Desde la tercera temporada no veíamos a Emilia Clarke como Dios la trajo al mundo en la serie. La actriz no quería acaparar toda la atención por las escenas subida de tono, y por ella, los espectadores han tenido que esperar hasta la sexta entrega para volver a ver a la actriz al natural. "Me siento genuinamente feliz de haber dicho sí a hacer esa escena. ¡Y no hay ninguna doble!", reveló Clarke en una entrevista anterior.