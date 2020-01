Elsa Pataky se ha posicionado claramente a favor de su cuñado, Liam Hemsworth, tras su divorcio de Miley Cyrus. Durante una de sus visitas a España, la actriz confesó: "Mi cuñado, bueno... Después de una relación a la que has dedicado diez años, pues está chafado. Pero lo lleva bien, es un chico fuerte y se merece lo mejor, creo que se merece mucho más".

Unas palabras que dejaban claro que no estaba nada de acuerdo en cómo había actuado la cantante tan sólo ocho meses después de su boda con Liam. Pero en el pasado, Miley y Elsa fueron muy amigas, tanto es así que incluso llegaron a tatuarse juntas una ola.

¿Se arrepiente ahora Elsa de haberse grabado en la piel ese tatuaje junto a su excuñada? Así ha respondido en Vogue Australia: "No me arrepiento de ningún tatuaje. Son símbolos, me encanta tenerlos y me recuerdan momentos".

