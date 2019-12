Elsa Pataky y Chris Hemswort parecen haber establecido uno de los matrimonios más consolidados entre las grandes estrellas. Pero no todo es un camino de rosas, y así lo ha confesado la actriz española en una entrevista concedida a la revista Who: "Nuestro matimonio no es perfecto y requiere mucho esfuerzo".

No se trata de ninguna crisis, sino del día a día y de la propia convivencia en pareja. Y es que compatibilizar sus apretadas agendas junto a su papel como padres, parece no resultarles tan sencillo como creemos: "Tenemos esos momentos en los que les gritamos a los niños y luego nos sentimos como padres horribles", continuaba añadiendo la actriz.

Aun así, la española y su marido comparten numerosos momentos en familia en la costa de Australia, donde llevan un estilo de vida más tranquilo y relajado, en comparación con su anterior vida en Los Ángeles.

