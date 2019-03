Las imágenes corresponden al rodaje de ‘Fast Five’, la quinta entrega de la saga ‘Fast and the furious’. La española ha aceptado este papel en busca de la fama al otro lado del charco.

Con el ancho mono de policía, parece que en este film la actriz no va a lucir tipo. En el rodaje también se ha podido observar a Pataky bromeando con Dwayne 'La Roca' Johnson sobre sus músculos.

La película se estrena en junio en EEUU y llega a España en verano de 2011.