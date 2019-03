Elsa Pataky y Chris Hemsworth sobrevuelan las costas australianas en helicóptero

No puede encantarnos más la vida de Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Son la pareja perfecta: guapos, simpáticos, enamorados, padrazos, buenos actores y, además, aventureros. Y es que la familia no para quieta, pues desde que los intérpretes se casaran hace cinco años, han demostrado que no se les pone nada por delante.

Tras el nacimiento de India Rose y los mellizos, Tristan y Sasha, decidieron dejar la ajetreada y expuesta vida de Los Angeles para irse a vivir a Byron Bay, Australia, el paraíso natal de Chris donde viven la mar de felices. Este fin de semana, Elsa ha compartido su última e increíble experiencia: un viaje en helicóptero sobrevolando las "maravillosas costas australianas", en el que han podido disfrutar de paisajes inigualables desde el cielo.

Aunque Pataky haya dejado su carrera profesional a un lado, está claro que es una mamá todoterreno, pues aparte de querer probar todo tipo de aventuras, la actriz está encantada de vivir en plena naturaleza rodeada de animales, un paraje perfecto para divertirse con su hobbie favorito: el deporte.