Elsa Pataky y Chris Hemsworth, rescatados después de que su barco encallara en la costa de San Sebastián de La Gomera

SALVAMENTO MARÍTIMO TUVO QUE INTERVENIR

¡Menudo susto se llevaron Elsa Pataky y Chris Hemsworth! Y es que la pareja se encontraba navegando junto a otras seis personas cuando el catamarán en el que viajaban encalló cerca del puerto de San Sebastián de La Gomera y Salvamento Marítimo tuvo que intervenir. Ni la pareja de actores, que se encuentra en la isla porque Chris está rodando ‘In the Heart of the Sea’, ni el resto de personas sufrieron lesiones. El twitter de 112-Canarias fue el primero que informó del accidente en el que también intervino una embarcación privada y un helicóptero.