Esto es lo que piensa Elsa Pataky cuando ve a su marido Chris Hemsworth sin camiseta

Después de casi una década juntos y tres hijos en común, Chris Hemsworth y Elsa Pataky no tienen secretos. Ambos han sabido encontrar el perfecto balance entre su faceta pública y la familiar, y quizás por ello disfrutan de una de las relaciones más estables del panorama famosil actual.

Y tras el tremendo éxito que Chris ha tenido este año, donde ha acumulado una cuantiosa fortuna gracias a sus películas, parece que el actor ha decidido enfocarse durante un tiempo en sus hijos. Así lo ha confesado en una entrevista concedida al programa de radio australiano 'The Kyle and Jackie O Show', donde habló de su última película 'Down Under Cover'.

En la cinta, hay algunas escenas subidas de tono, y ante la pregunta de cuál era la opinión de su mujer al respecto, la respuesta de Chris fue muy clara: "Es como: ¡Ponte la ropa!", bromeó. "No es nada emocionante para ella, en absoluto" confesó.

Respecto a sus próximos planes, parece que el actor abandonará Hollywood durante un tiempo. "Solo quiero estar en casa con mis hijos", ha reconocido. "Están en una edad muy importante. Todavía son pequeños y se dan cuenta cuando me voy mucho más que antes".