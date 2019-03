Elsa Pataky y Chris Hemsworth, Eva Mendes y Ryan Gosling o Harrison Ford y Calista Flockhart, entre las parejas con gran diferencia de edad

EN CUESTIONES DE AMOR NO EXISTEN REGLAS

Dicen que en el amor no hay nada escrito, después de saber que Harry Styles, de One Direction, ha mantenido una aventura con una mujer que le doblaba dos veces la edad, en Celebrities.es hemos querido hacer una recopilación de algunas de las parejas de famosos a los que no les importa la gran diferencia de edad para compartir su amor. Una muestra de ello son Elsa Pataky y Chris Hersmworth, Shakira y Piqué, Blake Lively y Ryan Reynols, Beyoncé y Jay-Z. ¡Y es en cuestiones de amor no hay reglas!