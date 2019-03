Elsa Pataky y Chris Hemsworth disfrutan de un día de playa junto a su hija India Rose

La actriz ha compartido varias imágenes en su cuenta personal de Instagram

Elsa Pataky no ha dudado en compartir en las redes sociales unas imágenes del día de playa que disfrutó junto a su hija mayor India Rose, y su guapísimo marido, Chris Hemsworth. Una instantánea que ella misma tituló: tiempo de playa, familia, diversión, amor y mejores momentos. Aunque los dos mellizos no aparecen en la foto, India Rose se lo pasó en grande teniendo como compañeros de juegos a sus papis, que no perdieron de vista a su pequeña mientras ésta jugaba con su tabla de 'body'.