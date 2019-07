Chris Hemsworth y Elsa Pataky llevan una vida familiar de ensueño en Australia, donde disfrutan de una gran tranquilidad junto a sus hijos. Y si algo nos gusta de esta pareja, es sin duda su naturalidad a la hora de hablar sobre su relación.

Hace muy poco que podíamos verles disfrutar como niños durante sus vacaciones en España, y ahora el actor ha relatado a la revista GQ una divertida anécdota de su día a día y que provocó el enfado de la actriz. ¡En el vídeo te contamos todos los detalles de lo sucedido!

Esta no es la primera vez que el protagonista de 'Thor' nos habla sobre la faceta más íntima de su matrimonio, ya que en junio aprovechó su presencia en el programa de radio australiano 'The Kyle and Jackie O Show' para bromear con la reacción de su mujer cuando le ve aparecer sin camiseta en la gran pantalla.

¡Nos encanta este lado tan divertido del actor!

Seguro que te interesa...

Chris Hemsworth revela el secreto de su amor con Elsa Pataky