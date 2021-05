Elsa Pataky, el motivo por el que no puede decirle que no a Chris Hemsworth

Elsa Pataky y Chris Hemsworth han hecho frente en los últimos meses a muchísimos rumores sobre una posible separación entre ellos. Desde entonces la pareja se muestra más unida aún y sus redes sociales son testigo del amor que se profesan.

El matrimonio ha demostrado también que saben disfrutar de lo lindo, y si hace unas semanas podíamos verles disfrazados de los 80, ahora han celebrado una fiesta por todo lo alto a la que los asistentes tenían que ir vestido por completo de blanco.

A través de sus perfiles hemos podido ver lo bien que se lo han pasado. No han faltado al evento Cristian Prieto, hermano de la actriz, junto a su mujer, y Liam Hemsworth, hermano del intérprete, que son ya uno más a cada una de las citas que Elsa y Chris celebran en su impresionante mansión.

Pero sin duda alguna el momento más delirante llegaba cuando la pareja se marcaba un baile del que Chris ha sido el protagonista. Sus movimientos han encandilado a todo el mundo, y hasta su mujer se ha derretido ante tal soltura de caderas. Tal y como ella misma ha escrito en su post junto al vídeo que ha compartido, podemos leer: “Con esos movimientos de baile, ¿cómo podría decir que no?”.

Rápidamente, compañeras como Paula Echevarría o Natalia Verbeke no han dudado en comentar con emoticonos muertos de la risa. No es de extrañar, no tienes más que ver la publicación de Elsa para hacerte una idea del motivo…

