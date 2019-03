Elsa Pataky y Chris Hemsworth adelantan su primer aniversario de boda en Londres

Chris Hemsworth y Elsa Pataky procuran no pasar mucho tiempo separados y tratan de compaginar sus apretadas agendas para disfrutar de su amor siempre que pueden. La pareja aprovechó su estancia en Londres para visitar uno de los barrios más chic de la capital inglesa, Mayfair, y cenar a la luz de las velas en un conocido restaurante... ¡Vaya dos romanticones!

Sin compañía alguna, Chris y Elsa disfrutaron de una velada romántica donde no dejaron de regalarse caricias y besos a la vista de los allí presentes. Un amor que se aviva con el tiempo y que cumple estas navidades su primer aniversario de bodas.

Desde que interpretara al dios ‘Thor’, a Chris no dejan de lloverle las ofertas profesionales. El chico está de moda y se encuentra en pleno rodaje de ‘Los vengadores’ y ‘Blancanieves y la leyenda del cazador', donde comparte pantalla con Kristen Stewart. La otra cara de la moneda la vive su chica, quien no termina de despuntar en Hollywood y ahora prueba suerte como productora en 'The Wine of Summer'.

Un romance que se intensifica día a día y que, a pesar de que nadie apostaba un duro por su relación, se han encargado de demostrar que lo suyo es amor del verdadero.