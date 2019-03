Ellen DeGeneres se burla de Kourtney Kardashian y de Justin Bieber

Ellen DeGenere se ha mofado en toda regla de la supuesta relación que mantienen Justin Bieber y Kourtney Kardashian. La presentadora norteamericana ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram retocada con Photoshop. Ellen ha recortado su cara y la pegado en la imagen real. Parece que no ha sido la única que se ha divertido, ya que la imagen cuenta con más de 140.000 likes y se ha compartido 1.350 veces.



Los medios estadounidenses dieron a conocer que Kourtney y Justin tuvieron una cita el pasado fin de semana. Y es que por lo visto ambos salieron a cenar al restaurante 'The Nice Guy', en West Hollywood, y después quedaron con un grupo de amigos en el club 'Blind Dragon'. Esta noche llena de planes acabó en el hotel 'Montage' de Beverly Hills, con Justin, Kourtney y más amigos.



La hermana mayor de las Kardashian y Justin fueron capturados por el ojo avizor de los paparazzis. Al verse publicadas las imágenes, son muchos los rumores que señalan que Bieber y Kardashian tienen algo más que una amistad.



A Kendall Jenner le extraña y le preocupa esta relación porque se lleva bien con Justin ya que es amigo de la familia y el ex de su amiga Hailey Baldwin. Además, una fuente dijo a US Weekly que: "Ellos se envían mensajes de texto todo el tiempo y cada vez que se ven coquetean". Kendall opinó en Hollywoodlife.com que le parece demasido joven para su hermana mayor.