Elle Macpherson luciendo tipazo, Kendall Jenner asediada por un fan y el lado solidario de Ian Somerhalder, los protagonistas del CLB Paparazzi

CLB PAPARAZZI

Comienza la semana, y por tanto el CLB Paparazzi también. Nuestras celebrities no se han aburrido nada de nada, y es que tenemos de todo. Empezamos por una espectacular Elle Macpherson luciendo tipito en un barco por los mares de Saint-Tropez. Pero para tipazo el de Kendall Jenner, que incluso la paran los fans por la calle para firmar autógrafos. Cambiando de tema, también hemos visto a dos deportistas muy marchosos, nos referimos a Serena Williams y Novak Djokovic, que bailaron el 'Night Fever' para celebrar su victoria como campeones de Wimbledon 2015. Y para rematar el comienzo de la semana, el que un día fue el niño de 'El Sexto Sentido', Haley Joel Osment, ahora actuará en una nueva serie: 'The Spoils Before Dying'.