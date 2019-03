Elizabeth Taylor, la mujer que más amó de Hollywood

UNA ACTRIZ ENAMORADA DEL AMOR

Elizabeth Taylor nos ha dejado a los 79 años, pero siempre nos quedará su glamourosa imagen, su exitosa carrera y, cómo no, sus amores. Casada hasta ocho veces, tres con su gran amor Richard Burton, la actriz no dejó indiferente a nadie. Sus ojos color violeta no mentían, su corazón tampoco. Repasamos la vida amorosa de la gran estrella de Hollywood, querida por todos y amada por los hombres más deseados de la Meca del Cine.