Elizabeth Olsen confiesa el motivo por el que sus hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen son tan calladas

Elizabeth Olsen, la hermana pequeña de Mary-Kate y Ashley Olsen, está arrasando en el mundo del cine. En las últimas dos semanas la joven actriz ha estrenado dos películas en los cines estadounidenses, 'Ingrid Goes West' y 'Wind River', además de haber sido una de las actrices elegidas para formar parte del reparto de 'Los Vengadores: La era de Ultrón', película con la que saltó a la fama.

Una de las ventajas con las que cuenta la actriz es la experiencia que sus hermanas mayores tienen en este mundo. La fama ha acompañado a las gemelas durante toda su vida, desde que eran unos bebés ya triunfaban con la exitosa serie de 'Padres Forzosos'. Es por ello que han querido aconsejar a su hermana para que sepa cómo llevar de la mejor manera la fama y concienciarla de las consecuencias que este mundo puede tener.

La actriz concedió una entrevista para Modern Luxury, recogida por la revista People, donde hablaba sobre los consejos que las gemelas Olsen le habían dado:"No me preocupaba lo que decía porque asumía que nadie lo leería. Me decían: Incluso si crees que nadie va a leer este artículo, alguien puede que te cite más adelante. Es todo parte de cómo esperas que alguien te interprete y te enmarque en el trabajo que haces. Ellas son muy herméticas", confesaba Elizabeth.

De esta manera ha resuelto una duda que desde hace años muchos se han preguntado: ¿Por qué las Olsen siempre han sido tan calladas? Por fin podemos decir que si hay alguien que cuida sus palabras son ellas ya que saben a lo que se exponen. Pero al igual que sus hermanas, Elizabeth se sigue preocupando de como los demás pueden interpretar todo lo que dice: "Me voy a casa por la noche con complejo de culpabilidad y pensando ¿Le he dicho algo estúpido a esa persona que respeto? ¿Piensan que soy rara? No quiero pensar de esa manera nunca más", aseguraba.