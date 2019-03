Elisabetta Canalis quiere reconquistar a George Clooney a base de salsa de tomate...

Hace pocas semanas que George Clooney vuelve a ser uno de los solteros de oro de Hollywood. Pues parece que, aunque creíamos que Elisabetta Canalis estaba totalmente dolida con el guaperas de su ex, la comunicación entre ellos es más que habitual, pero de una forma muy anormal...

Y no estamos hablando de que haya acabado de muy buen rollo todo, como se suele decir... No, no es así. Según comenta una fuente cercana al actor, éste no ha querido romper del todo con ‘la cocina’ de la italiana. Durante los dos años de relación de estos dos guapérrimos, George, de 50 años, se enamoró de las habilidades culinarias de la presentadora; especialmente de su salsa de tomate casera.

Pues para sorpresa de muchos, Elisabetta sigue llenando la nevera de Clooney con frascos de salsa de tomate y otras de sus especialidades, como la berenjena en escabeche y las galletas de sésamo. “Elisabetta tiene el corazón roto tras la ruptura porque pensaba realmente que se casaría con él... Sin embargo, todavía siente la necesidad de alimentar y cuidar de él cuando tiene tiempo”, comenta un amigo de Clooney a la revista In Touch, en su edición estadounidense.

“Sabe que el mejor camino hasta el corazón de su ex es a través del estómago, de ahí que le siga enviando este tipo de paquetes. Ella cree que podría funcionar”, asegura. Pobre Canalis. Esperemos que su plan gastronómico termine funcionando y logre repescar al galán. Si no es así, por lo menos sabemos que el actor bien alimentado va a estar siempre.